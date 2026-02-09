Велогонка "Золото Ладоги" откроет спортивные игры в рамках ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Спортивные игры в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году откроет велогонка "Золото Ладоги", сообщил фонд "Росконгресс".
Шоссейная многодневная гонка пройдет с 25 по 31 мая по дорогам Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербурга. В программу "Золота Ладоги" включены зачеты для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд.
"Велогонка откроет программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
Организаторами "Золота Ладоги" являются Федерация велосипедного спорта России и фонд "Росконгресс" при поддержке Минспорта России.
"Программа спортивных игр ПМЭФ объединяет мероприятия, направленные на развитие международной кооперации, новых форматов соревнований для ведущих спортсменов, популяризацию любительского спорта и здорового образа жизни. "Золото Ладоги" охватывает все эти направления. При этом велогонка стала хорошим примером того, как увлекательное спортивное противостояние способствует повышению туристической привлекательности регионов, помогает показать красоту нашей страны", – отметил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Участники профессионального зачета велогонки "Золото Ладоги" стартуют 25 мая в городе Олонец, им предстоит преодолеть семь этапов общей протяженностью 800 километров. Спортсмены-любители выйдут на старт 27 мая в поселке Мичуринское (Ленинградская область), их маршрут состоит из пяти этапов общей протяженностью 311 километров. Корпоративные команды начнут велогонку 27 мая на автодроме "Игора Драйв", им предстоит преодолеть три этапа и 123 километра. Участники всех категорий проедут через Выборг и финишируют 31 мая на берегу Гребного канала Санкт-Петербурга.
В разные годы участниками велогонки становились спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама, Сирии и других стран.
