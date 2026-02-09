Рейтинг@Mail.ru
Работа по украинскому урегулированию продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2026
12:37 09.02.2026 (обновлено: 13:34 09.02.2026)
Работа по украинскому урегулированию продолжается, заявил Песков
Работа по украинскому урегулированию продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2026
Работа по украинскому урегулированию продолжается, заявил Песков
Работа по процессу украинского урегулирования продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2026
дмитрий песков, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска
Дмитрий Песков, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
Работа по украинскому урегулированию продолжается, заявил Песков

Песков заявил о продолжении работы по процессу украинского урегулирования

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по процессу украинского урегулирования продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о текущем состоянии российско-американских договоренностей, которые были достигнуты на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
