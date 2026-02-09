Эксперт объяснил, почему россияне активно покупают недвижимость в Турции

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Россияне возглавили список иностранных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года благодаря сочетанию доступных цен, инвестиционной привлекательности рынка, возможности получения вида на жительство и устойчивого спроса на аренду, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил эксперт по рынку недвижимости в Анкаре Хаккы Четин.

Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось на 25% по сравнению с годом ранее – до 3649, выяснило ранее РИА Новости. При этом в 2024 году россияне приобрели 4867 объектов недвижимости, а в 2023 году - более 10,5 тысячи.

"Для россиян Турция остаётся одним из немногих рынков, где покупка недвижимости одновременно решает вопросы инвестиций, проживания и сохранения капитала", — заявил Четин в комментарии РИА Новости.

По его оценке, ключевым фактором остаётся относительная ценовая доступность турецкого жилья по сравнению с европейскими странами и рядом альтернативных направлений. Даже с учётом инфляции и роста цен в крупных городах Турции входной порог для покупки недвижимости здесь по-прежнему ниже, а потенциальная доходность — выше, особенно в туристических регионах и мегаполисах с устойчивым спросом.

Эксперт также отмечает, что для россиян важную роль играет предсказуемость правовых процедур. Процесс покупки недвижимости в Турции остаётся прозрачным, с чёткой регистрацией прав собственности и минимальными бюрократическими барьерами. Возможность получения вида на жительство на основании владения жильём делает покупку не только инвестиционным, но и миграционным инструментом, что усиливает интерес к рынку.

Кроме того, Четин указывает на высокий спрос на аренду, который поддерживается как туристическим потоком, так и притоком иностранцев, переезжающих в Турцию на длительный срок. В условиях ограниченного предложения нового жилья в ряде регионов это обеспечивает стабильную арендную доходность. По его мнению, именно сочетание ликвидности, понятных правил и относительной экономической устойчивости делает Турцию для россиян одной из наиболее рациональных площадок для вложений в недвижимость в текущих глобальных условиях.