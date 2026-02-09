Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему россияне активно покупают недвижимость в Турции - РИА Новости, 09.02.2026
03:38 09.02.2026
Эксперт объяснил, почему россияне активно покупают недвижимость в Турции
Эксперт объяснил, почему россияне активно покупают недвижимость в Турции
Россияне возглавили список иностранных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года благодаря сочетанию доступных цен, инвестиционной привлекательности РИА Новости, 09.02.2026
2026
Эксперт объяснил, почему россияне активно покупают недвижимость в Турции

РИА Новости: россияне покупают недвижимость в Турции из-за доступных цен

Вид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Россияне возглавили список иностранных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года благодаря сочетанию доступных цен, инвестиционной привлекательности рынка, возможности получения вида на жительство и устойчивого спроса на аренду, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил эксперт по рынку недвижимости в Анкаре Хаккы Четин.
Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2025 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось на 25% по сравнению с годом ранее – до 3649, выяснило ранее РИА Новости. При этом в 2024 году россияне приобрели 4867 объектов недвижимости, а в 2023 году - более 10,5 тысячи.
"Для россиян Турция остаётся одним из немногих рынков, где покупка недвижимости одновременно решает вопросы инвестиций, проживания и сохранения капитала", — заявил Четин в комментарии РИА Новости.
По его оценке, ключевым фактором остаётся относительная ценовая доступность турецкого жилья по сравнению с европейскими странами и рядом альтернативных направлений. Даже с учётом инфляции и роста цен в крупных городах Турции входной порог для покупки недвижимости здесь по-прежнему ниже, а потенциальная доходность — выше, особенно в туристических регионах и мегаполисах с устойчивым спросом.
Эксперт также отмечает, что для россиян важную роль играет предсказуемость правовых процедур. Процесс покупки недвижимости в Турции остаётся прозрачным, с чёткой регистрацией прав собственности и минимальными бюрократическими барьерами. Возможность получения вида на жительство на основании владения жильём делает покупку не только инвестиционным, но и миграционным инструментом, что усиливает интерес к рынку.
Кроме того, Четин указывает на высокий спрос на аренду, который поддерживается как туристическим потоком, так и притоком иностранцев, переезжающих в Турцию на длительный срок. В условиях ограниченного предложения нового жилья в ряде регионов это обеспечивает стабильную арендную доходность. По его мнению, именно сочетание ликвидности, понятных правил и относительной экономической устойчивости делает Турцию для россиян одной из наиболее рациональных площадок для вложений в недвижимость в текущих глобальных условиях.
Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. С конца 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч - в мегаполисах.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
