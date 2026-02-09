https://ria.ru/20260209/trenirovka-2073145868.html
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе
Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку обстоятельств получения травмы позвоночника несовершеннолетним хоккеистом в местной спортшколе... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе
В Новосибирской области мальчик повредил позвоночник на тренировке по хоккею