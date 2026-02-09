В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе

НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку обстоятельств получения травмы позвоночника несовершеннолетним хоккеистом в местной спортшколе "Олимпия", сообщает ведомство.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку организации в ЛДС медицинского обслуживания, в том числе для оказания экстренной помощи несовершеннолетним спортсменам, а также действиям тренера.