В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе
11:19 09.02.2026 (обновлено: 12:55 09.02.2026)
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе
Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку обстоятельств получения травмы позвоночника несовершеннолетним хоккеистом в местной спортшколе... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T11:19:00+03:00
2026-02-09T12:55:00+03:00
новосибирск, новосибирская область, спорт, вокруг спорта, происшествия
В Новосибирской области мальчик получил травму позвоночника в спортшколе

НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку обстоятельств получения травмы позвоночника несовершеннолетним хоккеистом в местной спортшколе "Олимпия", сообщает ведомство.
"Предварительно установлено, что во время тренировки по хоккею в ЛДС "Кудряшовский" несовершеннолетний, 2015 года рождения, получил травму позвоночника. Надлежащая медицинская помощь ребенку своевременно не оказана", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе проверки прокуроры дадут оценку организации в ЛДС медицинского обслуживания, в том числе для оказания экстренной помощи несовершеннолетним спортсменам, а также действиям тренера.
Растяжение голеностопа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Спрос россиян на страхование от спортивных травм резко вырос в 2025 году
