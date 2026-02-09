Рейтинг@Mail.ru
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе - РИА Новости, 09.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 09.02.2026
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе
Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt.
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе

JW: Россия перешла к новому алгоритму действий на Украине

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск Запад на Харьковском направлении в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО
"На этом закончится все". На Западе заявили о крупном поражении в зоне СВО
Вчера, 07:36
Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.
При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.
В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие
"Царит истерика". В США раскрыли последствия контратаки ВСУ в зоне СВО
Вчера, 06:45
 
