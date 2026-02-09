Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt

"Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.

Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.

При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.

В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.