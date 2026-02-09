https://ria.ru/20260209/taktika-2073179671.html
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе - РИА Новости, 09.02.2026
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе
Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 09.02.2026
JW: Россия перешла к новому алгоритму действий на Украине
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt
.
"Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.
Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.
При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.
В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев
уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России
при ООН Василий Небензя
указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент Владимир Путин
заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ
покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.