Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине

БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Передача бывшим руководство Словакии истребителей МиГ-29 Украине была нарушением соглашения с РФ, запрещающего передачу данной техники другим странам, заявил вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал это решение политически мотивированным и направленным на защиту бывшего руководства. Он заявил, что переданные истребители были боеспособными и модернизированными по стандартам НАТО.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
