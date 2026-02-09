Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине - РИА Новости, 09.02.2026
18:25 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/slovakiya-2073274849.html
Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине
Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине - РИА Новости, 09.02.2026
Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине
Передача бывшим руководство Словакии истребителей МиГ-29 Украине была нарушением соглашения с РФ, запрещающего передачу данной техники другим странам, заявил... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:25:00+03:00
2026-02-09T18:25:00+03:00
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
андрей данко
нато
украина
словакия
россия
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, андрей данко, нато
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Андрей Данко, НАТО
Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине

Вице-спикер Словакии: передача истребителей МиГ Украине нарушила соглашения с РФ

БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Передача бывшим руководство Словакии истребителей МиГ-29 Украине была нарушением соглашения с РФ, запрещающего передачу данной техники другим странам, заявил вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.
"МиГи не должны были быть переданы Украине, было нарушено соглашение с РФ о запрете на передачу (данной техники - ред.) в другие государства", - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29
7 февраля, 17:47
Прокурор Растислав Ремета 5 февраля сообщил о закрытии дел о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и систем С-300, так как не было доказано причинение ущерба республике. По его словам, срок службы техники истёк, а ресурсов для её обслуживания не было.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал это решение политически мотивированным и направленным на защиту бывшего руководства. Он заявил, что переданные истребители были боеспособными и модернизированными по стандартам НАТО.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Словакия лишилась истребителей, передав их Украине бесплатно, заявил Фицо
7 февраля, 16:11
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоАндрей ДанкоНАТО
 
 
