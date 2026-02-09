Рейтинг@Mail.ru
Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине
Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине
Силовая мобилизация на Украине ведется с позволения Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, украина, брюссель, будапешт, дмитрий лубинец, мака бочоришвили, евросоюз, вооруженные силы украины, верховная рада украины, петер сийярто, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Будапешт, Дмитрий Лубинец, Мака Бочоришвили, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Петер Сийярто, Санкции в отношении России
Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине

Сийярто: принудительная мобилизация на Украине происходит с одобрения Брюсселя

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Силовая мобилизация на Украине ведется с позволения Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления на пресс-конференции после встречи в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.
"Они закрывают глаза на то, что в Украине происходит жестокая принудительная мобилизация. Принудительный армейский призыв происходит на Украине при содействии и одобрении Брюсселя", — передает его слова газета Magyar Nemzet.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это безумие!" Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией
Вчера, 14:38
Политик отметил, что Будапешт продолжает призывать Европейский союз включить в санкционный список тех, кто несет ответственность за силовую мобилизацию на Украине, однако Брюссель игнорирует это предложение.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
Вчера, 19:43
 
В миреУкраинаБрюссельБудапештДмитрий ЛубинецМака БочоришвилиЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
