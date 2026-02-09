Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Силовая мобилизация на Украине ведется с позволения Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления на пресс-конференции после встречи в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.