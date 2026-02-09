https://ria.ru/20260209/shpionazh-2073205815.html
В Херсонской области женщину осудили за шпионаж в пользу Украины
В Херсонской области женщину осудили за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 09.02.2026
В Херсонской области женщину осудили за шпионаж в пользу Украины
Жительница Херсонской области Елена Косенко приговорена к 10 годам колонии за шпионаж в пользу украинской разведки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 09.02.2026
