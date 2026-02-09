Рейтинг@Mail.ru
14:23 09.02.2026 (обновлено: 14:33 09.02.2026)
В Херсонской области женщину осудили за шпионаж в пользу Украины
Жительница Херсонской области Елена Косенко приговорена к 10 годам колонии за шпионаж в пользу украинской разведки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 09.02.2026
2026
В Херсонской области женщину осудили за шпионаж в пользу Украины

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Жительница Херсонской области Елена Косенко приговорена к 10 годам колонии за шпионаж в пользу украинской разведки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Косенко наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, 45-летняя Косенко признана виновной в шпионаже. Судом установлено, что она в апреле 2024 года добровольно собирала данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава российских войск в Херсонской области.
"Полученные сведения она направляла посредством мессенджера представителям украинской разведки", - подчеркнули в прокуратуре.
Заголовок открываемого материала