РЭЦ вручил сертификаты "Сделано в России" компаниям из Херсонской области

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые участники программы "Сделано в России" из Херсонской области получили сертификаты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ), сказано в его сообщении.

"Российский экспортный центр вручил первые сертификаты "Сделано в России" компаниям Херсонской области. Торжественная церемония состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо", - сказано в сообщении.

"Сельхозпродукция из Херсонской области успешно экспортируется на рынки дружественных стран. Наша стратегическая задача обеспечить диверсификацию отраслевой структуры регионального экспорта, с этой целью мы активно работаем с компаниями, имеющими экспортный потенциал - это прежде всего производители пищевой и перерабатывающей продукции - для вывода их на зарубежные рынки. И важное значение в этой работе имеет та поддержка, которую оказывает нашим компаниям РЭЦ. Сертификат "Сделано в России" подтверждает высокое качество продукции наших компаний и поможет им в покорении зарубежных рынков" – отметил первый заместитель председателя правительства Херсонской области Виталий Булюк.

Сертификаты системы добровольной сертификации "Сделано в России" получили херсонские производители отборной мясной и молочной продукции, рапса и лечебных травяных сборов.

"Экспортно ориентированный бизнес на исторических территориях активно присоединяется к программе "Сделано в России". Добровольную сертификацию "Сделано в России" прошли компании из ДНР, ЛНР и Херсонской области. Они производят пищевую, фармацевтическую продукцию, напитки. РЭЦ окажет комплексную поддержку данным компаниям на всех этапах экспортного цикла", – сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".