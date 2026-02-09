Рейтинг@Mail.ru
Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул
09:32 09.02.2026
Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул
Соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из "Внуково" в Стамбул, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:32:00+03:00
2026-02-09T09:32:00+03:00
Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул

Серебрицкая перед покушением на Алексеева вылетела из Внуково в Стамбул

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из "Внуково" в Стамбул, следует из видео, опубликованного ФСБ.
"05.02.2026 в 01:10 З.Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом "Москва-Стамбул" из МАП "Внуково", - говорится в одном из документов на видео.
В воскресенье ФСБ РФ сообщила, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба уже арестован.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ в 2025 году
Вчера, 08:55
 
