Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул
Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул - РИА Новости, 09.02.2026
Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул
Соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из "Внуково" в Стамбул, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 09.02.2026
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
стамбул
россия
москва
украина
стамбул
Соучастница покушения на генерала Алексеева 5 февраля улетела в Стамбул
Серебрицкая перед покушением на Алексеева вылетела из Внуково в Стамбул