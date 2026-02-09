Рейтинг@Mail.ru
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/samolet-2073238592.html
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов - РИА Новости, 09.02.2026
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов Ту-214,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:15:00+03:00
2026-02-09T16:15:00+03:00
экономика
россия
виталий савельев
михаил мишустин
ту-214
ил-114-300
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921597402_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_116cf206bcd6e14dccf7bfbecbb12323.jpg
https://ria.ru/20260209/istrebitel-2073109771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921597402_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef8cf302f016ab9a1d8ad00d5c46eca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виталий савельев, михаил мишустин, ту-214, ил-114-300, мс-21
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Ту-214, Ил-114-300, МС-21
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов

Вице-премьер Савельев рассказал о сертификации российских самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виталий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов Ту-214, Ил-114, МС-21 и Superjet и двигателей ПД-8 и ПД-14.
"Уже сертифицирован Ту-214, на финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114, интенсивно проводятся сертификационные полеты "Суперджетов" и МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14", - сказал Савельев.
Вице-премьер отметил, что российская авиация готова активно использовать отечественные воздушные суда.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57
Вчера, 08:30
 
ЭкономикаРоссияВиталий СавельевМихаил МишустинТу-214Ил-114-300МС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала