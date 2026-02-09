Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов Ту-214, Ил-114, МС-21 и Superjet и двигателей ПД-8 и ПД-14.