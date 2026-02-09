https://ria.ru/20260209/safonov-2073181627.html
Семин рассказал, как Сафонов заслужил доверие в "ПСЖ"
Семин рассказал, как Сафонов заслужил доверие в "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Семин рассказал, как Сафонов заслужил доверие в "ПСЖ"
Вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов в сложной ситуации не опустил руки, продолжал усердно работать на тренировках и заслужил доверие... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T13:21:00+03:00
2026-02-09T13:21:00+03:00
2026-02-09T13:55:00+03:00
футбол
спорт
юрий семин
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:250:1080:858_1920x0_80_0_0_2d971c00f4e69dd161e36880177d23ab.jpg
https://ria.ru/20260209/safonov-2073080688.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:149:1080:959_1920x0_80_0_0_a2ac5b94a5d4f07eb096acc6d25c70c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юрий семин, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, луис энрике, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Юрий Семин, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Семин рассказал, как Сафонов заслужил доверие в "ПСЖ"
Семин: Сафонов трудом заслужил доверие тренера и стал основным вратарем "ПСЖ"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов в сложной ситуации не опустил руки, продолжал усердно работать на тренировках и заслужил доверие главного тренера команды Луиса Энрике, отвоевав место в основном составе, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
"ПСЖ" в воскресенье на своем поле разгромил "Марсель" в матче 21-го тура чемпионата Франции
со счетом 5:0. Сафонов
вышел на поле в стартовом составе и совершил три сейва. Россиянин провел третий матч за команду подряд, вернувшись после восстановления от перелома руки. Сафонов сыграл седьмую встречу за клуб в текущем сезоне и в третий раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
«
"Каждый раз сочетание "основной вратарь" меняется, но на сегодняшний момент Матвей Сафонов действительно стал основным голкипером "ПСЖ". Потому что с ним команда побеждает, а он очень хорошо играет и выручает партнеров. А что будет завтра, покажет только работа Матвея на тренировках и дальнейшие игры клуба. В "ПСЖ" ведь идет большая ротация и даже (форвард) Усман Дембеле
не играет все матчи. И Дембеле, и Хвича Кварацхелия
в отдельных играх выходят на замену", - сказал Семин
.
"Но на тренировках в тот период, когда он не играл (ворота защищал француз Лука Шевалье – ред.), Сафонов вел себя спокойно и уверенно. Продолжал работать и заслужил определенное доверие тренера "ПСЖ". И Матвей сделал все правильно, ведь было много пожеланий и советов о том, что ему надо уходить из команды. А он в этом плане крепко стоял на своем и видел место для себя в команде. Я не думаю, что любой футболист "ПСЖ" может играть 100 процентов матчей, таких игроков просто нет", - добавил собеседник агентства.
Парижский клуб выиграл седьмой матч лиги подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 51 очко.