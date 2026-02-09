Семин рассказал, как Сафонов заслужил доверие в "ПСЖ"

"Но на тренировках в тот период, когда он не играл (ворота защищал француз Лука Шевалье – ред.), Сафонов вел себя спокойно и уверенно. Продолжал работать и заслужил определенное доверие тренера "ПСЖ". И Матвей сделал все правильно, ведь было много пожеланий и советов о том, что ему надо уходить из команды. А он в этом плане крепко стоял на своем и видел место для себя в команде. Я не думаю, что любой футболист "ПСЖ" может играть 100 процентов матчей, таких игроков просто нет", - добавил собеседник агентства.