Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"
Футбол
 
00:50 09.02.2026 (обновлено: 01:31 09.02.2026)
Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"
Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель" - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"
"Пари Сен-Жермен" на своем поле не оставил шансов "Марселю" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Действующие победители национального первенства... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
пари сен-жермен (псж)
олимпик (марсель)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
2026
Иван Орехов
Иван Орехов
пари сен-жермен (псж), олимпик (марсель), чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Олимпик (Марсель), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов
Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"

"ПСЖ" со счетом 5:0 победил "Марсель" в матче чемпионата Франции по футболу

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
"Пари Сен-Жермен" на своем поле не оставил шансов "Марселю" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Действующие победители национального первенства забили пять безответных мячей, а закрепившийся в воротах столичного клуба первый номер сборной России Матвей Сафонов в очередной раз отстоял "на ноль".
РИА Новости Спорт описывает кошмар "провансальцев" в Париже.

Новая реальность Сафонова

После сезона на лавке в роли сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и покупки дорогущего Люки Шевалье (плюс приход украинского защитника Ильи Забарного) совсем не верилось в перспективы Сафонова в лучшем клубе Европы. Российские СМИ и эксперты все чаще обсуждали варианты аренды и необходимость поумерить аппетит... Вот только Шевалье без конца "привозил", и Матвей наконец-то заслужил свой шанс. А вместе с тем и провел лучший месяц в своей карьере: в декабре 2025-го его имя громыхнуло на весь мир, когда воспитанник "Краснодара" отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.
Дальше было восстановление после перелома руки, полученного все в той же исторической встрече с бразильским "Фламенго". И возвращение в старт с новым спасением после удара с 11-метровой отметки: да-да, в матче против "Страсбура" в прошлом туре чемпионата Франции Сафонов стал лучшим игроком встречи и заявил о себе не только как о полноценном первом номере победителей Лиги чемпионов, но еще и как о лучшем голкипере топ-5 лиг по проценту отраженных пенальти в нынешнем сезоне.
Новый тур чемпионата Франции — новый вызов для российского вратаря, который ожидаемо оказался в основном составе.
Le Classique

Либо Дерби Франции, как называются встречи парижан с "Марселем". Что-то вроде французского "Эль-Класико", в котором встречаются:
  • два самых популярных клуба страны;
  • север против юга;
  • столица против провинции.
Да и в турнирной таблице команды идут почти друг за другом ("ПСЖ" перед матчем был вторым, а "Марсель" — четвертым). Правда, с разницей в девять очков... В общем, замечательная афиша.
Но про матч так не скажем, ведь гости совсем ничего не смогли противопоставить мощнейшей команде Луиса Энрике. В первом тайме обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле оформил дубль (сначала замкнул в пустые, а затем накрутил защитников и что было сил приложился в ближний, пробив словно потерявшего ворота вратаря), в то время как "бело-голубые" всего раз потревожили Матвея Сафонова. Всего раз, но какой момент был во владениях россиянина! Почти в упор бил Амин Гуири после паса титулованного Эмерсона, но наш вратарь шикарно занял позицию и, сгруппировавшись, отразил мяч бедром.
© Соцсети "ПСЖ"Усман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Соцсети "ПСЖ"
Усман Дембеле
Во второй половине встречи "Марселю" много везло. Просто тьма штанг раз за разом вступалась за гостей, а хозяев выручил дважды Сафонов, который после удара головой вытащил мяч из угла… И будто прорвало "ПСЖ"! Три гола за десять минут привели не просто к разгрому, но и к крупнейшему поражению "Марселя" от парижан в истории.
Как все было: на 64-й минуте Факундо Медина перебросил собственного вратаря — автогол. Затем вышедший на замену Хвича Кварацхелия красиво уложил мяч в угол. Ну а поставил точку на 74-й минуте Ли Кан Ин, прибив окончательно развалившийся "Марсель". На 89-й мог залететь и шестой, в добавленное время — седьмой и восьмой, но дважды вмешалась перекладина, лишив голов Кварацхелию и Дембеле! А потом напомнил о себе голкипер Жеффри Де Ланге.
От золота отделяет 13 туров

На этом унижение и закончилось — 5:0. Несмотря на победу в первом круге со счетом 1:0 и упорную борьбу в январском матче за Суперкубок Франции, воскресным вечером "Марсель" было жаль. Совсем ничего не получилось у звездных Мэйсона Гринвуда, Эмерсона и Бенжамена Павара (Пьер-Эмерик Обамеянг так и не вышел на поле) — сегодня на арене "Стад де Франс" была одна команда, вторая лишь выполняла роль боксерской груши. С наибольшей вероятностью, рулевому "Марселя" Роберто де Дзерби придется искать новую работу.
А "ПСЖ" благодаря этой победе вернулся в лидеры чемпионата Франции. И в отличном настроении продолжает подготовку к важнейшему противостоянию в стыковом раунде Лиги чемпионов. В следующие выходные Сафонов и компания сыграют на выезде с "Ренном" в рамках Лиги 1, а уже 17 февраля приедут в гости к "Монако" Александра Головина, чтобы выяснить, кто больше достоин участия в 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света.
Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Олимпик (Марсель), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов
 
