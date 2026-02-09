Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"

"Пари Сен-Жермен" на своем поле не оставил шансов "Марселю" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Действующие победители национального первенства забили пять безответных мячей, а закрепившийся в воротах столичного клуба первый номер сборной России Матвей Сафонов в очередной раз отстоял "на ноль".

РИА Новости Спорт описывает кошмар "провансальцев" в Париже.

Новая реальность Сафонова

После сезона на лавке в роли сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и покупки дорогущего Люки Шевалье (плюс приход украинского защитника Ильи Забарного) совсем не верилось в перспективы Сафонова в лучшем клубе Европы. Российские СМИ и эксперты все чаще обсуждали варианты аренды и необходимость поумерить аппетит... Вот только Шевалье без конца "привозил", и Матвей наконец-то заслужил свой шанс. А вместе с тем и провел лучший месяц в своей карьере: в декабре 2025-го его имя громыхнуло на весь мир, когда воспитанник "Краснодара" отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.

Дальше было восстановление после перелома руки, полученного все в той же исторической встрече с бразильским "Фламенго". И возвращение в старт с новым спасением после удара с 11-метровой отметки: да-да, в матче против "Страсбура" в прошлом туре чемпионата Франции Сафонов стал лучшим игроком встречи и заявил о себе не только как о полноценном первом номере победителей Лиги чемпионов, но еще и как о лучшем голкипере топ-5 лиг по проценту отраженных пенальти в нынешнем сезоне.

Новый тур чемпионата Франции — новый вызов для российского вратаря, который ожидаемо оказался в основном составе.

Le Classique

Либо Дерби Франции, как называются встречи парижан с "Марселем". Что-то вроде французского "Эль-Класико", в котором встречаются:

два самых популярных клуба страны;

север против юга;

столица против провинции.

Да и в турнирной таблице команды идут почти друг за другом ("ПСЖ" перед матчем был вторым, а "Марсель" — четвертым). Правда, с разницей в девять очков... В общем, замечательная афиша.

Но про матч так не скажем, ведь гости совсем ничего не смогли противопоставить мощнейшей команде Луиса Энрике. В первом тайме обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле оформил дубль (сначала замкнул в пустые, а затем накрутил защитников и что было сил приложился в ближний, пробив словно потерявшего ворота вратаря), в то время как "бело-голубые" всего раз потревожили Матвея Сафонова. Всего раз, но какой момент был во владениях россиянина! Почти в упор бил Амин Гуири после паса титулованного Эмерсона, но наш вратарь шикарно занял позицию и, сгруппировавшись, отразил мяч бедром.

© Соцсети "ПСЖ" Усман Дембеле © Соцсети "ПСЖ" Усман Дембеле

Во второй половине встречи "Марселю" много везло. Просто тьма штанг раз за разом вступалась за гостей, а хозяев выручил дважды Сафонов, который после удара головой вытащил мяч из угла… И будто прорвало "ПСЖ"! Три гола за десять минут привели не просто к разгрому, но и к крупнейшему поражению "Марселя" от парижан в истории.

Как все было: на 64-й минуте Факундо Медина перебросил собственного вратаря — автогол. Затем вышедший на замену Хвича Кварацхелия красиво уложил мяч в угол. Ну а поставил точку на 74-й минуте Ли Кан Ин, прибив окончательно развалившийся "Марсель". На 89-й мог залететь и шестой, в добавленное время — седьмой и восьмой, но дважды вмешалась перекладина, лишив голов Кварацхелию и Дембеле! А потом напомнил о себе голкипер Жеффри Де Ланге.

От золота отделяет 13 туров

На этом унижение и закончилось — 5:0. Несмотря на победу в первом круге со счетом 1:0 и упорную борьбу в январском матче за Суперкубок Франции, воскресным вечером "Марсель" было жаль. Совсем ничего не получилось у звездных Мэйсона Гринвуда, Эмерсона и Бенжамена Павара (Пьер-Эмерик Обамеянг так и не вышел на поле) — сегодня на арене "Стад де Франс" была одна команда, вторая лишь выполняла роль боксерской груши. С наибольшей вероятностью, рулевому "Марселя" Роберто де Дзерби придется искать новую работу.