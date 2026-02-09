Рейтинг@Mail.ru
13:38 09.02.2026 (обновлено: 13:43 09.02.2026)
В Рособрнадзоре не планируют доверять ИИ проверку ЕГЭ
В Рособрнадзоре не планируют доверять ИИ проверку ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует доверять искусственному интеллекту (ИИ) проверку Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:38:00+03:00
2026-02-09T13:43:00+03:00
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре не планируют доверять ИИ проверку ЕГЭ

Музаев: Рособрнадзор не планирует доверять проверку ЕГЭ ИИ

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует доверять искусственному интеллекту (ИИ) проверку Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
"Мы не планируем это делать (доверять ИИ проверку ЕГЭ - рег.). Хотя искусственный интеллект мы используем сейчас для того, чтобы проверять объективность проведения процедуры", - сказал Музаев журналистам.
Он отметил, что уже не первый год с помощью ИИ проводится анализ почерков.
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
