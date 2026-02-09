Рейтинг@Mail.ru
Росавиация готова к возобновлению полетов с США при снятии ряда ограничений - РИА Новости, 09.02.2026
13:21 09.02.2026
Росавиация готова к возобновлению полетов с США при снятии ряда ограничений
Росавиация в целом готова к возобновлению полетов с США, но необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении авиакомпаний РФ, сообщил глава...
сша
россия
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сша
россия
москва
Новости
США, Россия, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация готова к возобновлению полетов с США при снятии ряда ограничений

Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росавиация в целом готова к возобновлению полетов с США, но необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении авиакомпаний РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Но также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия. Они будут просто быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Это тоже вопрос стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы", - добавил глава Росавиации.
СШАРоссияМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
