Росавиация готова к возобновлению полетов с США при снятии ряда ограничений

"В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24".