В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик" - РИА Новости, 09.02.2026
02:27 09.02.2026
В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик"
В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик"
Пожар произошел в промзоне "Большевик" в Ленинградской области, он локализован, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар произошел в промзоне "Большевик" в Ленинградской области, он локализован, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Огнеборцы ликвидируют пожар в Ломоносовском районе. Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Разбегаево, Промзона "Большевик". Возгорание в одноэтажном здании смешанной постройки на площади 300 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале регионального ведомства.
В МЧС отметили, что пожар локализован.
