В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик"
В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик" - РИА Новости, 09.02.2026
В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик"
Пожар произошел в промзоне "Большевик" в Ленинградской области, он локализован, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 09.02.2026
В Ленинградской области локализовали пожар в промзоне "Большевик"
В промзоне "Большевик" в Ленинградской области вспыхнул пожар, его локализовали