На выборах президента в Португалии лидирует социалист Сегуру

МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов по итогам обработки более 99% бюллетеней, свидетельствуют данные министерства внутренней администрации страны.

Согласно опубликованным результатам, Сегуру набирает 66,82% голосов избирателей. Его соперник, лидер крайне правой партии Chega Андре Вентура, получает 33,18%. Явка на выборах составила 50,11%. В голосовании приняли участие более 5,48 миллиона человек из 10,94 миллиона зарегистрированных избирателей.

Окончательные итоги президентских выборов будут объявлены после завершения всех процедур проверки и утверждения результатов.

Сегуру - бывший лидер социалистов. После поражения на внутрипартийных выборах в 2014 году он отошёл от активной политики и в последние годы занимался академической деятельностью. В нынешней кампании Сегуру позиционировал себя как кандидат умеренных левых и апеллировал к избирателям центристского и левого лагеря, подчёркивая необходимость сохранения социальной модели и институциональной стабильности, а также ограничения президентских полномочий.

Президент Португалии избирается всеобщим прямым и тайным голосованием сроком на пять лет. Хотя его пост в стране носит преимущественно институциональный характер, глава государства обладает значительными полномочиями в периоды политической нестабильности. Президент может распускать парламент, назначать досрочные выборы и накладывать вето на законы, что делает его ключевым арбитром в политической системе страны.