На выборах президента в Португалии лидирует социалист Сегуру
02:08 09.02.2026
На выборах президента в Португалии лидирует социалист Сегуру
На выборах президента в Португалии лидирует социалист Сегуру - РИА Новости, 09.02.2026
На выборах президента в Португалии лидирует социалист Сегуру
Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов по итогам обработки более 99% бюллетеней,... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
португалия
антониу жозе сегуру
португалия
2026
в мире, португалия, антониу жозе сегуру
В мире, Португалия, Антониу Жозе Сегуру
На выборах президента в Португалии лидирует социалист Сегуру

Сегуру лидирует на выборах президента в Португалии после обработки 99% голосов

Антониу Жозе Сегуру
Антониу Жозе Сегуру - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Armando Franca
Антониу Жозе Сегуру. Архивное фото
МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов по итогам обработки более 99% бюллетеней, свидетельствуют данные министерства внутренней администрации страны.
Согласно опубликованным результатам, Сегуру набирает 66,82% голосов избирателей. Его соперник, лидер крайне правой партии Chega Андре Вентура, получает 33,18%. Явка на выборах составила 50,11%. В голосовании приняли участие более 5,48 миллиона человек из 10,94 миллиона зарегистрированных избирателей.
Окончательные итоги президентских выборов будут объявлены после завершения всех процедур проверки и утверждения результатов.
Сегуру - бывший лидер социалистов. После поражения на внутрипартийных выборах в 2014 году он отошёл от активной политики и в последние годы занимался академической деятельностью. В нынешней кампании Сегуру позиционировал себя как кандидат умеренных левых и апеллировал к избирателям центристского и левого лагеря, подчёркивая необходимость сохранения социальной модели и институциональной стабильности, а также ограничения президентских полномочий.
Президент Португалии избирается всеобщим прямым и тайным голосованием сроком на пять лет. Хотя его пост в стране носит преимущественно институциональный характер, глава государства обладает значительными полномочиями в периоды политической нестабильности. Президент может распускать парламент, назначать досрочные выборы и накладывать вето на законы, что делает его ключевым арбитром в политической системе страны.
Нынешние выборы проходят без участия действующего президента Марсело Ребелу де Соуза, который занимал пост с 2016 года и не может вновь баллотироваться из-за конституционного ограничения в два последовательных срока. За время своего президентства он трижды распускал парламент - в 2021, 2023 и 2025 годах.
