Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины
09:31 09.02.2026
Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины
Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины
Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины

ФСБ: соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины

© ЦОС ФСБ РФПособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк, следует из видеоматериалов ЦОС ФСБ.
"Серебрицкая (ранее Антонюк) Зинаида Викторовна, 15.01.1971 г.р., гражданка РФ (до 2020 г. гражданка Украины), уроженка п. Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области УкрССР, зарегистрированная по адресу: ЛНР, Славяносербский район, с. Хорошее, ул. Кирова, д.3", - говорится в материалах.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
