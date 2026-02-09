Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк, следует из видеоматериалов ЦОС ФСБ.