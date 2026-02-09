Рейтинг@Mail.ru
СБУ обещала выплатить исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов
09:01 09.02.2026
СБУ обещала выплатить исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов
СБУ обещала выплатить исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов
СБУ обещала выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ. РИА Новости, 09.02.2026
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
покушение на генерала алексеева в москве
2026
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, покушение на генерала алексеева в москве
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Покушение на генерала Алексеева в Москве
СБУ обещала выплатить исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов

ФСБ: СБУ обещала выплатить исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. СБУ обещала выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ.
"В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении ведомства.
Появились подробности о вербовке исполнителя покушения на Алексеева
Вчера, 08:51
 
