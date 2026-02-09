https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073111646.html
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - РИА Новости, 09.02.2026
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину
Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:46:00+03:00
2026-02-09T08:46:00+03:00
2026-02-09T09:46:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину
ФСБ: задержанные за покушение на Алексеева исполнитель и пособник признали вину