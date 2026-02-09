Пособник покушения на Алексеева несколько лет жил на северо-западе Москвы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Задержанный участник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин несколько лет проживал в квартире на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости его сосед.

« "Года три-четыре он тут жил", — заявил собеседник агентства.

Нападение на Алексеева произошло в доме на Волоколамском шоссе на северо-западе столицы.

Как следует из судебных материалов и данных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Васин накопил долги более чем на 830 тысяч рублей.

Покушение на генерала

Накануне в ФСБ сообщили, что исполнителя Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ. По данным СК, он уроженец Тернопольской области и приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины.

Утром в пятницу Корба выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве.

Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.