https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073107962.html
Пособник покушения на Алексеева несколько лет жил на северо-западе Москвы
Пособник покушения на Алексеева несколько лет жил на северо-западе Москвы - РИА Новости, 09.02.2026
Пособник покушения на Алексеева несколько лет жил на северо-западе Москвы
Задержанный участник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин несколько лет проживал в квартире на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости его РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:08:00+03:00
2026-02-09T08:08:00+03:00
2026-02-09T10:11:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073128965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1cb5e1ce18f90c096af5120213234a9.jpg
https://ria.ru/20260208/alekseev-2073071343.html
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073052143.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пособник покушения на генерала Алексеева Васин жил в квартире на северо-западе Москвы
Пособник покушения на генерала Алексеева Васин жил в квартире на северо-западе Москвы.
2026-02-09T08:08
true
PT0M07S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073128965_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a9019b1bb9f296c450c9e15ab429b045.jpg
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева.
2026-02-09T08:08
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Пособник покушения на Алексеева несколько лет жил на северо-западе Москвы
Пособник покушения на Алексеева 3-4 года жил в квартире на северо-западе Москвы
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Задержанный участник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин несколько лет проживал в квартире на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости его сосед.
«
"Года три-четыре он тут жил", — заявил собеседник агентства.
Нападение на Алексеева произошло в доме на Волоколамском шоссе на северо-западе столицы.
Как следует из судебных материалов и данных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Васин накопил долги более чем на 830 тысяч рублей.
Накануне в ФСБ сообщили, что исполнителя Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ. По данным СК, он уроженец Тернопольской области
и приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины.
Утром в пятницу Корба выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве.
Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.
Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.