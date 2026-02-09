Дом, принадлежащий пособнику исполнителя покушения на Алексеева, пустует

ХОРОШЕЕ (ЛНР), 9 фев - РИА Новости. Дом Зинаиды Серебрицкой в ЛНР, которую подозревают в причастности в покушении на генерала Владимира Алексеева, пуст, двор заброшен, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зинаида Серебрицкая пыталась продать свой дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР. Здание площадью 86 квадратных метров она выставила на продажу в местной группе 12 июля.
На данный момент следов проживания во дворе дома нет. Дом закрыт.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Также установлены пособники преступления - ими оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба уже арестован.