Рейтинг@Mail.ru
Дом, принадлежащий пособнику исполнителя покушения на Алексеева, пустует - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073105694.html
Дом, принадлежащий пособнику исполнителя покушения на Алексеева, пустует
Дом, принадлежащий пособнику исполнителя покушения на Алексеева, пустует - РИА Новости, 09.02.2026
Дом, принадлежащий пособнику исполнителя покушения на Алексеева, пустует
Дом Зинаиды Серебрицкой в ЛНР, которую подозревают в причастности в покушении на генерала Владимира Алексеева, пуст, двор заброшен, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:37:00+03:00
2026-02-09T07:37:00+03:00
происшествия
россия
москва
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073026411_0:24:3556:2024_1920x0_80_0_0_992ff18bfb4ff7bf670b3f1c7ad72186.jpg
https://ria.ru/20260209/sosedi-2073095916.html
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072995100.html
россия
москва
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073026411_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_af3f4fdc9ed010081e5d42a375db6351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Дом, принадлежащий пособнику исполнителя покушения на Алексеева, пустует

РИА Новости: дом пособника исполнителя покушения на Алексеева закрыт и пустует

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР, который причастная к покушению на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая пыталась продать
Дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР, который причастная к покушению на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая пыталась продать - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР, который причастная к покушению на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая пыталась продать. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХОРОШЕЕ (ЛНР), 9 фев - РИА Новости. Дом Зинаиды Серебрицкой в ЛНР, которую подозревают в причастности в покушении на генерала Владимира Алексеева, пуст, двор заброшен, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зинаида Серебрицкая пыталась продать свой дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР. Здание площадью 86 квадратных метров она выставила на продажу в местной группе 12 июля.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева
Вчера, 03:23
На данный момент следов проживания во дворе дома нет. Дом закрыт.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Также установлены пособники преступления - ими оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба уже арестован.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева
8 февраля, 12:02
 
ПроисшествияРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала