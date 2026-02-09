Рейтинг@Mail.ru
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
13:05 09.02.2026 (обновлено: 00:38 10.02.2026)
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков - РИА Новости, 10.02.2026
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не стоит, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 10.02.2026
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков

Котяков: дефицит кадров не станет причиной для повышения пенсионного возраста

Выдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не стоит, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", — так он ответил в интервью журналу "Эксперт" на вопрос, могут ли дефицит кадров и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Соцфонде рассказали, как проверить перечисления взносов на пенсию
7 февраля, 02:52
Старшее поколение министр назвал ценнейшим активом для предприятий. Он подчеркнул, что лично убедился в том, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками.
В России с 2019 по 2028 год постепенно повышают пенсионный возраст. В результате женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. для назначения пенсии по старости требуется как минимум 15 лет трудового стажа и и 30 пенсионных баллов.

Страховые пенсии по старости состоят из двух частей: фиксированной выплаты, которую получают все пенсионеры независимо от накопленных пенсионных баллов, и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента — он рассчитывается индивидуально и отражает стаж и зарплату конкретного пенсионера. В этом году стоимость одного пенсионного балла равна 156,7 рубля.

В 2026-м на пенсию выходят женщины 1967-го и мужчины 1962 года рождения. По данным Соцфонда, это касается полутора миллионов человек.
Право на досрочную пенсию дает длительный стаж работы — 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Его можно использовать за два года до достижения пенсионного возраста.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию
1 февраля, 02:00
 
ОбществоРоссияАнтон Котяков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
