В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков - РИА Новости, 10.02.2026
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не стоит, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
Котяков: дефицит кадров не станет причиной для повышения пенсионного возраста
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не стоит, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", — так он ответил в интервью
журналу "Эксперт" на вопрос, могут ли дефицит кадров и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.
Старшее поколение министр назвал ценнейшим активом для предприятий. Он подчеркнул, что лично убедился в том, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками.
В России с 2019 по 2028 год постепенно повышают пенсионный возраст. В результате женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. для назначения пенсии по старости требуется как минимум 15 лет трудового стажа и и 30 пенсионных баллов.
Страховые пенсии по старости состоят из двух частей: фиксированной выплаты, которую получают все пенсионеры независимо от накопленных пенсионных баллов, и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента — он рассчитывается индивидуально и отражает стаж и зарплату конкретного пенсионера. В этом году стоимость одного пенсионного балла равна 156,7 рубля.
В 2026-м на пенсию выходят женщины 1967-го и мужчины 1962 года рождения. По данным Соцфонда, это касается полутора миллионов человек.
Право на досрочную пенсию дает длительный стаж работы — 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Его можно использовать за два года до достижения пенсионного возраста.