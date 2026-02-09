Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто
03:10 09.02.2026
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто
Обвального падения спроса на китайские авто нет — он снижается в рамках рыночной ситуации и вскоре должен вырасти, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
2026
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто

Сотрудники завода работают в цехе контроля качества внешней сборки автомобилей китайской марки
Сотрудники завода работают в цехе контроля качества внешней сборки автомобилей китайской марки. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обвального падения спроса на китайские авто нет — он снижается в рамках рыночной ситуации и вскоре должен вырасти, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
“Российский автомобильный рынок сейчас переживает не лучшие времена. За 2025-й год было продано немногим более 1,3 миллиона авто. И вполне очевидно, что первыми пострадают дилеры”, — объяснил он.
По многим китайским брендам дилеров переизбыток, и далеко не все марки оказались успешными. Это усугубляет эффект.
Остались определенные вопросы и к качеству некоторых моделей. Егор Васильев призвал готовиться к неприятным сюрпризам владельцев ввезенных по параллельному импорту экземпляров. Ведь они точно не проходили адаптацию к российским условиям.
Автомобильное движение зимой
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах
2 февраля, 03:10
2 февраля, 03:10
 
