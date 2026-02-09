https://ria.ru/20260209/padenie-2072820419.html
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто - РИА Новости, 09.02.2026
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто
Обвального падения спроса на китайские авто нет — он снижается в рамках рыночной ситуации и вскоре должен вырасти, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T03:10:00+03:00
2026-02-09T03:10:00+03:00
2026-02-09T03:10:00+03:00
авто
егор васильев
общество
россия
китай
покупка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847390179_34:0:2838:1577_1920x0_80_0_0_5e4f96a6b09e3962ee3d59e6fc6ac90d.jpg
https://ria.ru/20260202/shtrafy-2071360194.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847390179_809:54:2840:1577_1920x0_80_0_0_c248c8fd8923ad87cfd8c87047e18cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, егор васильев, общество, россия, китай, покупка
Авто, Егор Васильев, Общество, Россия, Китай, Покупка
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто
Аналитик Васильев: китайские авто на российском рынке находятся в избытке