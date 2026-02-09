Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, где смотреть выступления россиян
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:05 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2026-figurnoe-katanie-raspisanie-2073279825.html
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, где смотреть выступления россиян
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии проходят XXV Зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:05:00+03:00
2026-02-09T19:05:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044831556_79:18:2669:1475_1920x0_80_0_0_1e277109bdc53460bb314043beddaa09.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2026-2072814298.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044831556_0:0:2669:2003_1920x0_80_0_0_c709e89a67be6380a68a068b1dccecc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, анонсы и трансляции матчей
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Анонсы и трансляции матчей

Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии проходят XXV Зимние Олимпийские игры.
В воскресенье, 8 февраля, в Милане завершился командный турнир по фигурному катанию. Золото завоевала команда США, серебро досталось сборной Японии, а бронза — хозяевам Игр итальянцам.

Кто представляет Россию

В личных турнирах в качестве нейтральных атлетов выступят Петр Гуменник (мужское одиночное катание) и Аделия Петросян (женское одиночное катание). Спортивные пары и танцевальные дуэты из России до Олимпиады допущены не были.

Когда пройдут выступления Гуменника и Петросян

Личные соревнования по фигурному катанию начнутся 9 февраля. Петр Гуменник выйдет на лед с короткой программой 10 февраля в 20:30 по московскому времени. Произвольные программы мужчины представят 13 февраля в 21:00.
Аделия Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, начало соревнований — в 20:45 по московскому времени. Произвольные прокаты пройдут 19 февраля в 21:00.

Где смотреть соревнования фигуристов на Олимпиаде

Прямые трансляции олимпийских турниров по фигурному катанию доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Полное расписание фигурного катания на Олимпиаде

9 февраля, понедельник
  • 21:20 мск — танцы на льду, ритм-танец
10 февраля, вторник
  • 20:30 — мужчины, короткая программа
11 февраля, среда
  • 21:30 — танцы на льду, произвольный танец
13 февраля, пятница
  • 21:00 — мужчины, произвольная программа
15 февраля, воскресенье
  • 21:45 — спортивные пары, короткая программа
16 февраля, понедельник
  • 22:00 — спортивные пары, произвольная программа
17 февраля, вторник
  • 20:45 — женщины, короткая программа
19 февраля, четверг
  • 21:00 — женщины, произвольная программа
21 февраля, суббота
  • 22:00 — показательные выступления
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сколько русских фигуристов выступает на Олимпиаде? Вы будете в шоке!
7 февраля, 08:00
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала