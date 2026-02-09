Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера
07:53 09.02.2026 (обновлено: 11:29 09.02.2026)
Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера
Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера
Береговая охрана Индии задержала примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи три танкера по подозрению в контрабанде нефти, пишет издание Times of India. РИА Новости, 09.02.2026
Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера

Власти Индии задержали три танкера за контрабанду нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. Береговая охрана Индии задержала примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи три танкера по подозрению в контрабанде нефти, пишет издание Times of India.
"Преступная группа использовала перегрузку нефти в открытом море в международных водах для перемещения дешевой нефти из регионов, охваченных конфликтами, на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам", — заявила береговая охрана в соцсети X.
Там пояснили, что по результатам наблюдения и анализа данных обнаружили в исключительной экономической зоне Индии танкер и два приближающихся к нему судна. Это вызвало подозрения в незаконной перекачке нефти в море.
"Подтверждение электронных данных, проверка документов и допрос экипажа выявили схему действий и глобальную сеть организаторов", — добавили в береговой охране.
Как выяснилось, суда часто меняли идентификационные данные, чтобы избежать преследования со стороны прибрежных государств. Как считают в береговой охране, контрабандой нефти руководили организаторы из нескольких стран, координирующих продажу и перекачку нефтяных грузов между судами.
Перехваченные танкеры сопровождаются в Мумбаи, там их передадут индийской таможне и другим правоохранительным органам для дальнейшего расследования.
