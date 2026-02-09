Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера

Публикация Береговой охраны Индии о задержании танкеров к западу от Мумбаи

"Подтверждение электронных данных, проверка документов и допрос экипажа выявили схему действий и глобальную сеть организаторов", — добавили в береговой охране.

Как выяснилось, суда часто меняли идентификационные данные, чтобы избежать преследования со стороны прибрежных государств. Как считают в береговой охране, контрабандой нефти руководили организаторы из нескольких стран, координирующих продажу и перекачку нефтяных грузов между судами.