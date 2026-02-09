В Новосибирске девочка выпала из автобуса, в котором не закрылись двери

НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка в Новосибирске выпала из салона автобуса, который тронулся от остановки с открытыми дверьми, ее отправили в больницу, сообщила городская Госавтоинспекция.
"По предварительной информации, водитель-мужчина 1979 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Писарева в сторону улицы Достоевского и в пути следования при начале движения от остановки общественного транспорта с открытыми дверьми допустил падение пассажира из автобуса", - говорится в сообщении.
В результате пострадала девочка 2013 года рождения, ее доставили в больницу для обследования.
Следователи СК организовали доследственную проверку о ненадлежащем оказании услуг. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает, отметили в следственном управлении по Новосибирской области.
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска также организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, а также действиям перевозчика и должностных лиц.
