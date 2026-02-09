https://ria.ru/20260209/norvegija-2073284786.html
В Норвегии начали расследование из-за связей экс-посла с Эпштейном
В Норвегии начали расследование из-за связей экс-посла с Эпштейном - РИА Новости, 09.02.2026
В Норвегии начали расследование из-за связей экс-посла с Эпштейном
Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) сообщило о начале расследования...
норвегия
В Норвегии начали расследование из-за связей экс-посла с Эпштейном
В Норвегии начали расследование в отношении Юуль из-за связей с Эпштейном
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) сообщило о начале расследования в отношении норвежского экс-посла в Иордании Моны Юуль и ее супруга, экс-дипломата Терье Рёд-Ларсена из-за их связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.
Норвежский МИД в понедельник сообщил, что Юуль, отстраненная от должности на время расследования ее связей с Эпштейном
, ушла в отставку. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде
заявлял, что было инициировано расследование в отношении связей норвежского МИД с аналитическим центром "Международный институт мира", который одно время возглавлял супруг Юуль.
"На прошлой неделе Økokrim решило начать расследование в отношении бывшего посла Моны Юуль и ее супруга Терье Рёд-Ларсена. Юуль обвиняется в серьезной коррупции, а Терье Рёд-Ларсен обвиняется в соучастии в серьезной коррупции", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации управления, в понедельник ведомство провело обыск в квартире в районе Фрогнер норвежской столицы. Økokrim не уточнило, кому принадлежит квартира. Управление объявило, что также проверит, принимала ли экс-посол подарки в связи со своей бывшей должностью.
Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений 6 февраля сообщило о начале расследования в отношении бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда
по подозрению в коррупции на основании информации из файлов по делу Эпштейна.