Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/liksutov-2073187982.html
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.02.2026
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии
Компании особой экономической зоны "Технополис Москва" представили свою продукцию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", она... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:03:00+03:00
2026-02-09T14:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073187348_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_2bc9e62364a1f168ee2d50f1e76e5eef.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073187348_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4acc4cd51b74ae96fe5ce33d937d32af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Поддержка бизнеса
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии

Ликсутов: компании ОЭЗ "Технополис Москва" показали изделия в Саудовской Аравии

© Фото : пресс-служба ДИППКомпании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии
Компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Компании особой экономической зоны "Технополис Москва" представили свою продукцию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", она проводится в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица способствует выходу московских предприятий на новые зарубежные рынки по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.
"На Международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" на стенде правительства Москвы представили свою продукцию шесть высокотехнологичных компаний из ОЭЗ "Технополис Москва". Среди них – производители радиоэлектроники, лекарственных препаратов, образовательного и интерактивного оборудования, а также разработчики технологий для очищения воды", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, "Компания Элта", занимающаяся производством медизделий, представила портативные глюкометры и иные расходные материалы. Также НИИ молекулярной электроники, головное предприятие приоритетного технологического направления "Электронные технологии" РФ, показал различные технологии производства микроэлектроники, решения для растущего рынка электронных документов в Саудовской Аравии, а также программы повышения квалификации для специалистов на английском языке.
Кроме того, лекарственный препарат для лечения людей с синдромом Хантера представил фармпроизводитель "Генериум-Некст". На стенде столицы представлено и оборудование для сферы водоподготовки и очистки стоков предприятия "ВДК" (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК). Компания "Некс-Т" рассказала на выставке про интерактивные решения для цифровой трансформации образования, здравоохранения и других ключевых сфер экономики. Еще один резидент особой экономической зоны "Научные развлечения" продемонстрировал цифровые лаборатории для обучения детей и подростков.
В ОЭЗ "Технополис Москва" действует особый юридическим статус. На ней работает льготный режим деятельности для инвесторов, которые хотят локализовать свое производство на территории столицы. Для компаний-резидентов ОЭЗ действуют различные налоговые меры поддержки. Так, в течение 10 лет резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль уменьшена до 2% (вместо 25%). Сэкономленные на льготах средства предприятия направляют на рост объемов производства, а также на создание новой высокотехнологичной продукции.
Ранее Ликсутов рассказал, что площадь инфраструктуры ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в три раза с сентября 2016 года, когда особая экономическая зона перешла в ведение столицы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала