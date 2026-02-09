Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы представили продукцию в Саудовской Аравии

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Компании особой экономической зоны "Технополис Москва" представили свою продукцию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", она проводится в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что столица способствует выходу московских предприятий на новые зарубежные рынки по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.

"На Международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" на стенде правительства Москвы представили свою продукцию шесть высокотехнологичных компаний из ОЭЗ "Технополис Москва". Среди них – производители радиоэлектроники, лекарственных препаратов, образовательного и интерактивного оборудования, а также разработчики технологий для очищения воды", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, "Компания Элта", занимающаяся производством медизделий, представила портативные глюкометры и иные расходные материалы. Также НИИ молекулярной электроники, головное предприятие приоритетного технологического направления "Электронные технологии" РФ, показал различные технологии производства микроэлектроники, решения для растущего рынка электронных документов в Саудовской Аравии, а также программы повышения квалификации для специалистов на английском языке.

Кроме того, лекарственный препарат для лечения людей с синдромом Хантера представил фармпроизводитель "Генериум-Некст". На стенде столицы представлено и оборудование для сферы водоподготовки и очистки стоков предприятия "ВДК" (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК). Компания "Некс-Т" рассказала на выставке про интерактивные решения для цифровой трансформации образования, здравоохранения и других ключевых сфер экономики. Еще один резидент особой экономической зоны "Научные развлечения" продемонстрировал цифровые лаборатории для обучения детей и подростков.

В ОЭЗ "Технополис Москва" действует особый юридическим статус. На ней работает льготный режим деятельности для инвесторов, которые хотят локализовать свое производство на территории столицы. Для компаний-резидентов ОЭЗ действуют различные налоговые меры поддержки. Так, в течение 10 лет резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль уменьшена до 2% (вместо 25%). Сэкономленные на льготах средства предприятия направляют на рост объемов производства, а также на создание новой высокотехнологичной продукции.