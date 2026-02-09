Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии продемонстрировала зыбкость образа солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который был создан вокруг НАТО и Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.