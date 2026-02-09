Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073263588.html
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Ситуация вокруг Гренландии продемонстрировала зыбкость образа солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который был создан вокруг НАТО и Евросоюза, заявил... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:37:00+03:00
2026-02-09T17:37:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073182741.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато, нтв (телеканал)
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, НТВ (телеканал)
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров

Лавров: ситуация с Гренландией показала зыбкость образа солидарности ЕС и НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии продемонстрировала зыбкость образа солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который был создан вокруг НАТО и Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа в растерзанном состоянии. Гренландия показала, насколько зыбок тот образ солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который создавался вокруг и НАТО, и ЕС. Не знаю, как Европа будет", - сказал Лавров в фрагменте интервью телеканалу НТВ.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании
Вчера, 13:27
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзНАТОНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала