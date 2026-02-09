https://ria.ru/20260209/lavrov-2073263588.html
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Ситуация вокруг Гренландии продемонстрировала зыбкость образа солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который был создан вокруг НАТО и Евросоюза, заявил... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:37:00+03:00
2026-02-09T17:37:00+03:00
2026-02-09T17:37:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073182741.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато, нтв (телеканал)
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, НТВ (телеканал)
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Лавров: ситуация с Гренландией показала зыбкость образа солидарности ЕС и НАТО