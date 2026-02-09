Рейтинг@Mail.ru
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 09.02.2026
13:24 09.02.2026
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по крушению пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" под Тындой в июле 2025 года.
"Опубликован Окончательный отчет по авиационному происшествию с самолетом Ан-24РВ АО "Авиакомпания "Ангара", произошедшего 24.07.2025 года в районе аэропорта Тында Амурской области", - говорится в сообщении комитета.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Сотрудник СК РФ осматривает обломки вертолета Ми-8 авиакомпании Ангара, потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов
6 ноября 2025, 07:50
 
