https://ria.ru/20260209/krushenie-2073182140.html
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 в Амурской области
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 09.02.2026
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 в Амурской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по крушению пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" под Тындой в июле... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:24:00+03:00
2026-02-09T13:24:00+03:00
2026-02-09T13:24:00+03:00
тында
благовещенск
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg
https://ria.ru/20251106/angara-2053115581.html
тында
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:282:1280:1242_1920x0_80_0_0_8bd3cc44f2503535062a0e68770590f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тында, благовещенск, межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Благовещенск, Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 в Амурской области
МАК опубликовал окончательный отчет по крушению Ан-24 под Тындой