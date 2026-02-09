https://ria.ru/20260209/karelija-2073173465.html
Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров
Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров - РИА Новости, 09.02.2026
Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров
Пропавшую 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженку Екатеринбурга ищут с помощью квадрокоптеров и кинологов, всего в поисках задействованы 150-200 человек,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:46:00+03:00
2026-02-09T12:46:00+03:00
2026-02-09T12:46:00+03:00
происшествия
валаам
республика карелия
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
валаам
республика карелия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валаам, республика карелия, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров
РИА Новости: пропавшую на Валааме женщину ищут с помощью квадрокоптеров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пропавшую 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженку Екатеринбурга ищут с помощью квадрокоптеров и кинологов, всего в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД РФ.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга
Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в отряде "Лиза Алерт" в Карелии
, пропавшую, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, пока не нашли.
"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы порядка 150-200 человек, включая сотрудников МВД, спасателей и волонтеров... От МВД задействованы квадрокоптеры, также привлечены кинологи со служебными собаками", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в поисках пропавшей женщины уже обследована основная часть территории острова Валаам, а также ряд прилегающих небольших островов.