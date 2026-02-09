Рейтинг@Mail.ru
Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров - РИА Новости, 09.02.2026
12:46 09.02.2026
Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров
Пропавшую 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженку Екатеринбурга ищут с помощью квадрокоптеров и кинологов, всего в поисках задействованы 150-200 человек,... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
валаам
республика карелия
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, валаам, республика карелия, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пропавшую 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженку Екатеринбурга ищут с помощью квадрокоптеров и кинологов, всего в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД РФ.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в отряде "Лиза Алерт" в Карелии, пропавшую, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, пока не нашли.
"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы порядка 150-200 человек, включая сотрудников МВД, спасателей и волонтеров... От МВД задействованы квадрокоптеры, также привлечены кинологи со служебными собаками", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в поисках пропавшей женщины уже обследована основная часть территории острова Валаам, а также ряд прилегающих небольших островов.
