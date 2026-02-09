Женщину, пропавшую в Карелии, ищут с помощью квадрокоптеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пропавшую 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженку Екатеринбурга ищут с помощью квадрокоптеров и кинологов, всего в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД РФ.

Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам , 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в отряде "Лиза Алерт" в Карелии , пропавшую, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, пока не нашли.

"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы порядка 150-200 человек, включая сотрудников МВД, спасателей и волонтеров... От МВД задействованы квадрокоптеры, также привлечены кинологи со служебными собаками", - сказала собеседница агентства.