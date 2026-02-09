Рейтинг@Mail.ru
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника
Фигурное катание
 
09.02.2026
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила РИА Новости, что качество выступления российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде после смены... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
спорт, ирина роднина, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, вокруг спорта
Спорт, Ирина Роднина, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание, Пётр Гуменник, Вокруг спорта
Роднина прокомментировала смену музыки в программе Гуменника

Роднина: смена музыки может собрать Гуменника, а может стать оправданием неудачи

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила РИА Новости, что качество выступления российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде после смены музыки в короткой программе будет зависеть от его нервной системы.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
«
"У каждого разная нервная система. Знаю, что подобная ситуация кого-то собирает, а кого-то разбивает. Те, кто любит бороться, наоборот, от такой ситуации соберут всю волю и желание в кулак. А для кого-то появляется оправдание, почему у него что-то не получилось", - сказала Роднина.
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Русский фигурист в мощной форме! Все о первой тренировке Гуменника на Играх
8 февраля, 15:30
8 февраля, 15:30
 
Фигурное катание
 
