Реалии геополитики не способствуют диалогу ядерных стран, заявил Гатилов
02:23 09.02.2026 (обновлено: 02:37 09.02.2026)
Реалии геополитики не способствуют диалогу ядерных стран, заявил Гатилов
в мире, россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, владимир путин, оон, договор снв-3
В мире, Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, Владимир Путин, ООН, Договор СНВ-3
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 фев - РИА Новости. Нынешние геополитические реалии не способствуют участию стран-обладательниц ядерного оружия в переговорах по контролю над ним, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Конечно же, участие всех государств, обладающих ядерным оружием, в таких переговорах способствовало бы делу продвижения к безъядерному миру. Речь идет как об "официальных" ядерных державах в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, так и о тех странах, которые де-факто располагают данным видом ОМУ. Однако нынешние геополитические реалии, мягко говоря, не способствуют такому благоприятному развитию событий", - заявил дипломат.
Ранее Гатилов сообщил, что официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила. При этом он отметил, что Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию и Францию.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
В миреРоссияСШАЖенева (город)Геннадий ГатиловВладимир ПутинООНДоговор СНВ-3
 
 
