https://ria.ru/20260209/farmatsevtika-2073164472.html
Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии
Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.02.2026
Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии
Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:14:00+03:00
2026-02-09T12:14:00+03:00
2026-02-09T12:14:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013057232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_af415360eb83d7fa9c4d25263c184330.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072594226.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013057232_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e1c4df7a661b355ae5e38110aef3bb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии
Фармкомпании РФ ведут переговоры с Саудовской Аравией о локализации производства