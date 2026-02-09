Рейтинг@Mail.ru
12:14 09.02.2026
Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии
Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии
Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в РИА Новости, 09.02.2026
экономика, россия, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в этой стране, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Есть целый ряд наших инициатив, связанных с фармрынком. Три наших компании уже ведут переговоры со своими саудовскими партнерами, не только имея в виду регистрацию лекарств и поставки прямые из России сюда, на саудовский рынок, но и имея в виду вопрос о локализации, в частности, инсулинов и других препаратов", - сказал Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
США нарастили поставки фармпродукции в ЕС до исторического максимума
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
