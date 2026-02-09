Российские фармкомпании ведут переговоры о локализации в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в этой стране, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.