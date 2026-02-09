Стало известно о физической активности умершего в Екатеринбурге школьника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Ученик, который скончался после урока физкультуры в школе в Екатеринбурге, аттестовывался по данному предмету рефератами и не участвовал в физических активностях, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.