Стало известно о физической активности умершего в Екатеринбурге школьника - РИА Новости, 09.02.2026
14:29 09.02.2026
Стало известно о физической активности умершего в Екатеринбурге школьника
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Ученик, который скончался после урока физкультуры в школе в Екатеринбурге, аттестовывался по данному предмету рефератами и не участвовал в физических активностях, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
"Ребенок на уроке физкультуры не принимал участия в физической активности, аттестация по данному предмету проводилась путем сдачи рефератов", – сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры и управления СК по региону, в понедельник утром учащийся 9-го класса школы №181 Екатеринбурга после урока физкультуры на перемене потерял сознание, была вызвана "скорая", медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти подростка не удалось. В мэрии уточняли, что ученик состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Появились подробности о мальчике, умершем в школе в Екатеринбурге
