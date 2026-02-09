https://ria.ru/20260209/ekaterinburg-2073206815.html
Стало известно о физической активности умершего в Екатеринбурге школьника
Ученик, который скончался после урока физкультуры в школе в Екатеринбурге, аттестовывался по данному предмету рефератами и не участвовал в физических... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:29:00+03:00
2026-02-09T14:29:00+03:00
2026-02-09T14:29:00+03:00
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
2026
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Стало известно о физической активности умершего в Екатеринбурге школьника
