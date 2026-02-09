https://ria.ru/20260209/ekaterinburg-2073192043.html
В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене
В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене
В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене
Уголовное дело по статье о смерти по неосторожности возбудили после гибели девятиклассника на перемене в школе №181 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба...
В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело по статье о смерти по неосторожности возбудили после гибели девятиклассника на перемене в школе №181 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"С целью тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося следственным путем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Следователи допрашивают свидетелей, родителей мальчика, администрацию школы.
По данным прокуратуры региона и управления СК
, в понедельник утром учащийся 9-го класса школы №181 Екатеринбурга
после урока физкультуры на перемене потерял сознание, была вызвана "скорая", медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти подростка не удалось.
В мэрии журналистам уточняли, что ученик состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга, а информация о том, что он до этого курил в уборной, не подтверждается. Реанимационная бригада прибыла в школу в течение 10 минут после звонка, добавляли власти.