В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело по статье о смерти по неосторожности возбудили после гибели девятиклассника на перемене в школе №181 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В мэрии журналистам уточняли, что ученик состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга, а информация о том, что он до этого курил в уборной, не подтверждается. Реанимационная бригада прибыла в школу в течение 10 минут после звонка, добавляли власти.