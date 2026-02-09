https://ria.ru/20260209/ekaterinburg-2073183703.html
Появились подробности о мальчике, умершем в школе в Екатеринбурге
Появились подробности о мальчике, умершем в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.02.2026
Появились подробности о мальчике, умершем в школе в Екатеринбурге
Девятиклассник, скончавшийся в школе в Екатеринбурге, состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 09.02.2026
Появились подробности о мальчике, умершем в школе в Екатеринбурге
Умерший в школе Екатеринбурга мальчик состоял на учете у кардиолога