Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 09.02.2026 (обновлено: 15:57 09.02.2026)
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Украина признает Крым и Донбасс российскими только после падения киевского режима, считает сенатор Владимир Джабаров в разговоре с "Газетой". "Можете так... РИА Новости, 09.02.2026
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе

Джабаров: Украина признает Крым и Донбасс только после падения киевского режима

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина признает Крым и Донбасс российскими только после падения киевского режима, считает сенатор Владимир Джабаров в разговоре с "Газетой".

"Можете так написать, я не откажусь от этих [слов]. Киевский режим должен уйти в прошлое как режим, который принес огромное горе украинскому народу", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине
Вчера, 13:44
Сенатор добавил, что Россия продолжает действовать в соответствии с выбором людей, которые живут в Крыму и в Донбассе.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не намерена выводить войска из Донбасса.

Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина
Вчера, 14:23
 
