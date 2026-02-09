МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украина признает Крым и Донбасс российскими только после падения киевского режима, считает сенатор Владимир Джабаров в разговоре с "Газетой".
"Можете так написать, я не откажусь от этих [слов]. Киевский режим должен уйти в прошлое как режим, который принес огромное горе украинскому народу", — сказал он.
Сенатор добавил, что Россия продолжает действовать в соответствии с выбором людей, которые живут в Крыму и в Донбассе.
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не намерена выводить войска из Донбасса.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.