Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 09.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:09:00+03:00
2026-02-09T16:09:00+03:00
2026-02-09T16:10:00+03:00
