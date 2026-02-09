Рейтинг@Mail.ru
16:09 09.02.2026 (обновлено: 16:10 09.02.2026)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.02.2026
в мире
днепропетровск
украина
днепропетровская область
днепропетровск
украина
днепропетровская область
в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область
© REUTERS / Yan DobronosovБлэкаут в Днепропетровске, Украина
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Днепропетровске слышны звуки взрывов" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В миреДнепропетровскУкраинаДнепропетровская область
 
 
