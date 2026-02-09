Рейтинг@Mail.ru
СВР: белорусы в 2020 году получили прививку от попыток раскачать ситуацию
11:38 09.02.2026
СВР: белорусы в 2020 году получили прививку от попыток раскачать ситуацию
Белорусское общество в 2020 году получило хорошую прививку от попыток раскачать ситуацию в стране, вдобавок белорусы видят примеры Украины, Молдавии
РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Белорусское общество в 2020 году получило хорошую прививку от попыток раскачать ситуацию в стране, вдобавок белорусы видят примеры Украины, Молдавии, сообщает пресс-бюро СВР России.
"Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране. Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека", - говорится в сообщении.
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии
