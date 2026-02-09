https://ria.ru/20260209/apellyatsiya-2073278863.html
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде
После отклонения протеста по результатам мужского скиатлона на Олимпийских играх в Италии вопрос о подаче новой апелляции остается открытым, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T18:50:00+03:00
2026-02-09T18:50:00+03:00
2026-02-09T19:04:00+03:00
лыжные гонки
спорт
данил акимов
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260209/korostelev-2073227836.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, данил акимов, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Данил Акимов, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде
Акимов: вопрос о подаче новой апелляции по итогам скиатлона на ОИ открыт