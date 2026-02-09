Рейтинг@Mail.ru
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:50 09.02.2026 (обновлено: 19:04 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/apellyatsiya-2073278863.html
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде
После отклонения протеста по результатам мужского скиатлона на Олимпийских играх в Италии вопрос о подаче новой апелляции остается открытым, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T18:50:00+03:00
2026-02-09T19:04:00+03:00
лыжные гонки
спорт
данил акимов
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260209/korostelev-2073227836.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, данил акимов, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Данил Акимов, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
"Вопрос открыт": тренер российских лыжников об апелляции на Олимпиаде

Акимов: вопрос о подаче новой апелляции по итогам скиатлона на ОИ открыт

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.- ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. После отклонения протеста по результатам мужского скиатлона на Олимпийских играх в Италии вопрос о подаче новой апелляции остается открытым, заявил РИА Новости тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
В воскресенье Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"По апелляции пока вопрос открыт, еще есть время", - сказал Акимов.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
Вчера, 15:43
 
Лыжные гонкиСпортДанил АкимовСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала