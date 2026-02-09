Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал достигнутые в Анкоридже понимания краеугольными - РИА Новости, 09.02.2026
12:40 09.02.2026 (обновлено: 13:24 09.02.2026)
Песков назвал достигнутые в Анкоридже понимания краеугольными
Договоренности России и США на саммите на Аляске могут привести к завершению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Договоренности России и США на саммите на Аляске могут привести к завершению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв", — рассказал он.
Песков уточнил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, переговоры нужно вести в закрытом режиме.
Работа по урегулированию ситуации продолжается, добавил представитель Кремля.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
