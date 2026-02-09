https://ria.ru/20260209/ankoridzh-2073170501.html
Песков назвал достигнутые в Анкоридже понимания краеугольными
Договоренности России и США на саммите на Аляске могут привести к завершению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2026
Песков назвал достигнутые в Анкоридже понимания краеугольными
Песков: достигнутые в Анкоридже понимания могут сдвинуть процесс урегулирования
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Договоренности России и США на саммите на Аляске могут привести к завершению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв", — рассказал он.
Песков
уточнил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, переговоры нужно вести в закрытом режиме.
Работа по урегулированию ситуации продолжается, добавил представитель Кремля.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ
предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.