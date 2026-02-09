Рейтинг@Mail.ru
Аксенов заявил о готовности Крыма помочь прифронтовым регионам
19:42 09.02.2026 (обновлено: 19:46 09.02.2026)
Аксенов заявил о готовности Крыма помочь прифронтовым регионам
Аксенов заявил о готовности Крыма помочь прифронтовым регионам
Крым готов оказать необходимую помощь прифронтовым регионам России, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.02.2026
Аксенов заявил о готовности Крыма помочь прифронтовым регионам

Аксенов: Крым готов помочь прифронтовым регионам

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Крым готов оказать необходимую помощь прифронтовым регионам России, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Самая тяжелая сейчас обстановка в прифронтовых регионах. Мы постоянно готовы оказать помощь. Крым всегда готовы поддержать регионы в сложной ситуации", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, речь идет среди прочего и о временном размещении детей для оздоровления.
