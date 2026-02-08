Звонарева вышла во второй круг турнира в Дохе

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в катарском городе Доха, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.

В воскресенье в матче стартового раунда пробившаяся через квалификацию 41-летняя Звонарева, занимающая 584-е место в мировом рейтинге, обыграла 50-ю ракетку мира американку Пэйтон Стирнс со счетом 2:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 10 минут.