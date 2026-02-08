Прокуратура организовала проверку после инцидента с лифтом в Жуковском

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту инцидента с лифтом в Жуковском, где пострадал мужчина из-за технического сбоя лифта, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее в администрации городского округа Жуковский сообщили, что в 17-этажном многоквартирном доме произошел технический сбой в работе лифтового оборудования. В результате лифт проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но в результате резкой остановки произошёл удар внутри кабины, в которой находился мужчина, ему потребовалась медицинская помощь.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту инцидента с лифтом в городском округе Жуковский... В ходе проверки прокуратура города Жуковского установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования, - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Позднее ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что по данному факту следователем организована проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.