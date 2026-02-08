Рейтинг@Mail.ru
В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта
22:56 08.02.2026 (обновлено: 23:54 08.02.2026)
В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта
В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта - РИА Новости, 08.02.2026
В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта
Мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта в подмосковном Жуковском, пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
жуковский
жуковский
2026
происшествия, жуковский
Происшествия, Жуковский
В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта

В подмосковном Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Кабина лифта
Кабина лифта
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Кабина лифта . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта в подмосковном Жуковском, пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в администрации городского округа Жуковский.
"По информации единой дежурной диспетчерской службы, сегодня, 8 февраля, по адресу город Жуковский, улица Амет-хан Султана, дом 15, в 17-этажном многоквартирном доме произошел технический сбой в работе лифтового оборудования. В результате лифт проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но в результате резкой остановки произошёл удар внутри кабины, в которой находился мужчина 1985 года рождения", - говорится в группе администрации ВКонтакте.
Согласно сообщению, пострадавший доставлен в Жуковскую областную клиническую больницу.
"Пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметил глава Жуковского Андроник Пак, слова которого приводятся в сообщении.
Кнопочная панель лифта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте
3 февраля, 11:16
3 февраля, 11:16
 
ПроисшествияЖуковский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала