В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта в подмосковном Жуковском, пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в администрации городского округа Жуковский.

"Пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметил глава Жуковского Андроник Пак, слова которого приводятся в сообщении.