В Жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта

Мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта в подмосковном Жуковском, пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T22:56:00+03:00
2026-02-08T22:56:00+03:00
2026-02-08T23:54:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта в подмосковном Жуковском, пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в администрации городского округа Жуковский.
"По информации единой дежурной диспетчерской службы, сегодня, 8 февраля, по адресу город Жуковский
, улица Амет-хан Султана, дом 15, в 17-этажном многоквартирном доме произошел технический сбой в работе лифтового оборудования. В результате лифт проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но в результате резкой остановки произошёл удар внутри кабины, в которой находился мужчина 1985 года рождения", - говорится в группе администрации ВКонтакте.
Согласно сообщению, пострадавший доставлен в Жуковскую областную клиническую больницу.
"Пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметил глава Жуковского Андроник Пак, слова которого приводятся в сообщении.