Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия борется за Организацию Объединённых Наций (ООН) как за уникальный международный механизм, несмотря на то, что настоящий глава Организации руководит так, как ему говорит определенная группа людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что те люди, которые создавали этот механизм, не могут просто сказать, чтобы этот завод (организацию ООН) забирали и разваливали.