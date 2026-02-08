Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия борется за Организацию Объединённых Наций (ООН) как за уникальный международный механизм, несмотря на то, что настоящий глава Организации руководит так, как ему говорит определенная группа людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы боремся за Организацию Объединённых Наций… Есть механизм уникальный, ну не знаю, можете любое сравнение привести. Автомобиль, завод, фабрика, уникальные, куда попал человек, который решил поуправлять этим всем не так, как написано в инструкции, не так, как до него это делали, а просто так, как ему говорит определенная группа меньшинства", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", говоря о генеральном секретаре ООН Антониу Гуттереше.
Она отметила, что те люди, которые создавали этот механизм, не могут просто сказать, чтобы этот завод (организацию ООН) забирали и разваливали.