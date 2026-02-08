Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/zakharova-2073050336.html
Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН
Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН - РИА Новости, 08.02.2026
Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН
Россия борется за Организацию Объединённых Наций (ООН) как за уникальный международный механизм, несмотря на то, что настоящий глава Организации руководит так,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:27:00+03:00
2026-02-08T18:27:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
антониу гуттереш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_2dd1b46dd06448559652bf6d8b0f7530.jpg
https://ria.ru/20260129/zakharova-2071095822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20060768fb55f4d26f3eaefed8df8ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, антониу гуттереш, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, Антониу Гуттереш, ООН
Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН

Захарова: Россия борется за ООН как за уникальный международный механизм

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия борется за Организацию Объединённых Наций (ООН) как за уникальный международный механизм, несмотря на то, что настоящий глава Организации руководит так, как ему говорит определенная группа людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы боремся за Организацию Объединённых Наций… Есть механизм уникальный, ну не знаю, можете любое сравнение привести. Автомобиль, завод, фабрика, уникальные, куда попал человек, который решил поуправлять этим всем не так, как написано в инструкции, не так, как до него это делали, а просто так, как ему говорит определенная группа меньшинства", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", говоря о генеральном секретаре ООН Антониу Гуттереше.
Она отметила, что те люди, которые создавали этот механизм, не могут просто сказать, чтобы этот завод (организацию ООН) забирали и разваливали.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
29 января, 22:47
 
В миреРоссияМария ЗахароваАнтониу ГуттерешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала