Мария Захарова: Россия борется с искажением истории Второй мировой войны

В начале февраля этого года исполнился 81 год с восстания советских военнопленных в австрийском нацистском лагере "Маутзаузен". О том, как Москва борется с попытками фальсификации и искажения правды о Второй мировой войне, почему страны ЕС не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН и как Вена сохраняет память погибших военнопленных, в интервью РИА новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В последнее время все чаще наблюдаются случаи героизации нацизма. Как Россия может им противостоять?

— Рассматриваем данную тенденцию как один из идеологических фронтов коллективного Запада против России. К чему это приводит, теперь все видят на Украине, где путем щедро оплаченных программ по переформатированию исторического сознания элит и населения к власти были приведены необандеровцы. Обращать на это внимание мы начали задолго до начала СВО.

Сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы. Именно там были отработаны технологии постсоветской "декоммунизации" — ликвидации позитивного восприятия России, переписывания истории, героизации антисоветских и пронацистских деятелей. Зримым воплощением данных процессов стала "война с памятниками" — советским мемориальным наследием (историю просто стирают из общественного пространства), проведение маршей и факельных шествий бывших эсэсовцев и их современных почитателей.

Одним из проводников этого курса стал Европарламент, принявший целый ряд ревизионистских резолюций о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны. Замечу, уравнивание СССР и Третьего рейха противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН, подрывает таким образом основы послевоенного мироустройства. Они ни перед чем не останавливаются. Действующая при Совете Европы "Обсерватория по преподаванию истории" взялась активно украинизировать то, что осталось в образовательных методичках от роли России в истории континента и мира в целом. Унифицированное промывание мозгов начинается теперь со школьной парты.

При этом большинство государств мира так же, как и Россия, осуждают подобные проявления, о чем свидетельствует неизменно широкая поддержка ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Вкладом МИД России в борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны, в противодействие возрождению нацизма и в привлечение внимания к ситуации с советскими военно-мемориальными объектами является также подготовка тематических докладов. В мае 2025 года распространен доклад министерства " Об осквернении и разрушении в Европе памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны" . В преддверии 9 мая 2025 года выпущен краткий доклад МИД России по теме "80 лет после Великой Победы: тень нацизма вновь накрыла Европу", в котором дается оценка ситуации с возрождением нацизма в Европе.

В сентябре 2025 года подготовлен очередной ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", приуроченный ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

В сентябре 2025 года опубликован доклад МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".

С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогов боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников. Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе. Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление.

— Как российская сторона оценивает работу ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма? Насколько цели России находят отклик у международного сообщества?

— Пятнадцатого декабря 2025 года в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании своей 80-й сессии в двадцать первый раз приняла внесенный по инициативе Российской Федерации проект ежегодной резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами документа стали 44 государства из всех регионов мира, в его поддержку выступило 119 государств, 51 делегация была "против", и десять стран воздержались.

Результаты голосования, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, наглядно свидетельствуют о неприятии большинством государств — членов ООН попыток оспорить итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН, Уставе и приговоре Нюрнбергского трибунала, а также приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока.

На наш взгляд, такая неизменная и весомая поддержка со стороны международного сообщества традиционной российской инициативы была особенно символична в 2025 году — в год празднования 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне, учреждения Организации Объединенных Наций и создания Нюрнбергского трибунала.

— Чем, по мнению Москвы, руководствуются страны, которые регулярно выступают либо против, либо воздерживаются в ходе голосования по резолюции против героизации нацизма в ГА ООН?

— Сложившаяся после февраля 2022 года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции. Ранее большинство западных стран, в первую очередь члены Евросоюза, воздерживалось при принятии упомянутой инициативы. Последние четыре года европейцы консолидированно голосуют против российского документа.

Столь разительные перемены только на первый взгляд кажутся неожиданными и ошеломляющими. Неприятие со стороны западников нашей резолюции было всегда. Правда, раньше они пытались прикрыть свое истинное отношение к резолюции демагогией и политиканством.

При этом, в отличие от делегации США, ставившей все эти годы наш проект на голосование под предлогом заботы о соблюдении прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также на свободу мнения и его выражения, европейцы всегда вели себя более откровенно, не стесняясь в оправдание своей позиции продвигать известные ревизионистские подходы к вопросам итогов Второй мировой войны, включая тезис о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за ее развязывание.

Со своей стороны последовательно отвергаем подобные инсинуации. Убеждены, что речь идет не о политкорректности и не о проявлениях "свободы слова", а о попытках фальсификации итогов Второй мировой войны, о стремлении переписать историю.

Абсолютизация права на свободу выражения мнения и на свободу собраний и ассоциаций противоречит духу и букве Международного пакта о гражданских и политических правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Более того, мы убеждены, что любые расистски мотивированные собрания, высказывания и действия должны быть предметом преследования со стороны соответствующих государственных структур, как этого требуют положения упомянутых международных договоров.

Особую тревогу на этом фоне вызывает голосование против резолюции государств — бывших членов "Оси". С учетом черных страниц истории Германии, Италии и Японии в XX веке подобные действия заставляют усомниться в искренности ранее сделанных ими заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны, а также раскаянии за геноцид, многочисленные военные преступления и преступления против человечности. О какой дополнительной и расширенной роли этих стран в работе Совета Безопасности ООН (в контексте дискуссий об увеличении числа постоянных и непостоянных членов этого органа) может в принципе идти речь, если они голосуют против базовых принципов, заложенных в Уставе ООН?

Отдельно хотелось бы заметить, что западные коллеги долгие годы пытались убедить нас, что тематика нашей резолюции якобы никак не связана с проблемой современных форм расизма. Однако если бы речь шла о вопросах далекого прошлого, представляющих практический интерес только для историков, то почему же страны коллективного Запада столь яростно в наше время выступают против российской инициативы?

Особо хотелось бы подчеркнуть, что упомянутый проект резолюции — это не попытка исторических изысканий. Речь идет о проблемах, с которыми государства сталкиваются сегодня не просто регулярно, а постоянно. В первую очередь это проявления расистских настроений в повседневной жизни, на бытовом уровне. К сожалению, в последние годы наблюдается стремительное увеличение количества нападений и актов насилия в отношении представителей иной национальности или языковой и религиозной принадлежности, множатся предрассудки относительно людей другой расы или отличного цвета кожи, растет неприятие мигрантов и беженцев.

К этим негативным тенденциям добавился еще и "украинский фактор". Хотя в тексте нет упоминания каких-либо государств, это не страновая, а тематическая резолюция. В проекте лишь высвечиваются имеющиеся проблемы и вызовы и приведены рекомендации в целях их решения, в том числе с упором на развитие международного сотрудничества.

Более того, проблема борьбы с героизацией нацизма тесно переплелась с другой — разрастающейся как раковая опухоль русофобией. Все, что связано с нашей страной, вызывает "отмену" и тотальное неприятие.

— Как в МИД России оценивают работу по сохранению памяти погибших советских военнопленных в "Маутхаузене"? Насколько Австрия соблюдает свои обязательства по сохранению памятников погибшим советским военнопленным? Приглашаются ли на памятные мероприятия российские представители?

— Двадцатого июня 1947 года советские власти передали бывший концлагерь "Маутхаузен" Австрии с ясно выраженным пожеланием — создать там мемориал. В итоге возникший мемориальный комплекс стал одним из центральных мест сохранения памяти о жертвах национал-социализма, просветительско-образовательным центром прежде всего для молодежи. На его территории зримо возвышается центральный монумент советским жертвам концлагеря. Там же расположен пронзительный памятник Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Карбышеву.

Для российской стороны работа по "Маутхаузену" — один из императивов историко-мемориальной работы. Мы тесно взаимодействуем с Фондом Александра Печерского и Форумом общественности "Сочинский диалог". Усилиями этих общественных организаций был снят и в 2025 году презентован в Москве документальный фильм о восстании советских военнопленных "Маутхаузена" "Охота на зайцев".

Согласно государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года ответственность за уход за российскими/советскими мемориалами и захоронениями времен Первой и Второй мировых войн — всего их более 230 — лежит на австрийских властях. Можем отметить, что Австрия исправно выполняет взятые на себя обязательства. Воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде. К примеру, в 2025 году ремонтно-восстановительные работы проведены на десяти военных кладбищах.

Вместе с тем с 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия.