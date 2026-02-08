Захарова рассказала, что Россия пытается донести до Израиля

https://ria.ru/20260208/zakharova-2072949315.html
Россия убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, указывает на рост антисемитизма в Европе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, указывает на рост антисемитизма в Европе, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе", — сказала она.
В МИД подчеркивали, что страны Балтии
, Польша и Украина
продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС
и НАТО
. Как считают в ведомстве, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт.
Так, согласно проверке российских дипломатов от 2020–2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.