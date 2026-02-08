Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, что Россия пытается донести до Израиля - РИА Новости, 08.02.2026
01:39 08.02.2026 (обновлено: 05:55 08.02.2026)
Захарова рассказала, что Россия пытается донести до Израиля
Россия убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, указывает на рост антисемитизма в Европе, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2026
Захарова рассказала, что Россия пытается донести до Израиля

Снос памятника Освободителям Риги
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, указывает на рост антисемитизма в Европе, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе", — сказала она.
В МИД подчеркивали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Как считают в ведомстве, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт.
Так, согласно проверке российских дипломатов от 2020–2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.
Фрэнк Кон - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Американский ветеран рассказал, к чему может привести антисемитизм
19 ноября 2025, 17:11
 
